Японец показал идеальную палитру градиента из 450 жуков

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Житель Японии, известный в Twitter (X) под ником bochimushi собрал коллекцию жуков, выложив насекомых по цвету таким образом, что образовался идеальный градиент, сообщает портал Oddity Central. Палитра состоит из 450 насекомых. Когда она обрела популярность, выяснилось, что подобным творчеством занимался и другой японец.

Жуки в палитре bochimushi выложены строго по цвету от темно-синего до коричневого. Сам автор рассказал, что собирал коллекцию в августе прошлого года, пытаясь скоротать время во время карантина, связанного с распространением COVID-19.

Когда в Сети распространилось фото от bochimushi, на его публикацию откликнулся пользователь Mjinko. Он показал собственную палитру из жуков в комментариях. Примечательно, что Mjinko также собирал коллекцию во время пандемии, но раньше — в августе 2021 года.

Ранее также сообщалось о коллекции 76-летней королевы Великобритании Камиллы. Она собирает редкие сумки от известных брендов. Как пишет Daily Express, над стилем Камиллы работает бывший стилист Елизаветы II Джеки Микин, который следит за каждым ее выходом на публику. В коллекции Камиллы есть сумки от британского бренда Aspinal of London, выпустившего множество украшений для членов королевской семьи, и сумки любимого бренда покойной королевы Елизаветы II Launer. Кроме того, у Камиллы имеются уникальные сумки от Chanel, Fendi, Bottega Veneta и других известных марок.