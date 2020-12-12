Японец нашёл лодку, унесённую цунами в 2011 году

https://static.news.ru/photo/92528fc4-3c7a-11eb-a067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wesley Cheek/ZUMAPress.com/Global Look Press

Возле острова Хатидзёдзима в Тихом океане местный житель обнаружил лодку, которую унесло в океан цунами после Великого землетрясения на территории Восточной Японии в 2011 году. Об этом местные СМИ сообщили в субботу, 12 декабря.

Лодку унесло цунами в марте 2011 года. До этого она находилась в порту города Кэсэннума, что находится в префектуре Мияги. Лодку в океане носило более десяти лет, за это время её борта и дно обросли ракушками. В итоге совсем недавно лодку прибило с западной стороны к острову Хатидзёдзима. Её обнаружили в 650 километрах от префектуры Мияги.

Порт прописки лодки местным жителям удалось распознать по сохранившемуся номеру. Мужчина, который обнаружил лодку, рассказал журналистам, что она была полузатоплена. Вытащивший её на берег японец впоследствии был очень удивлён, когда узнал историю своей находки, передаёт телеканал NHK.

Как ранее писал NEWS.ru, авария с участием рыболовного судна и сухогруза произошла утром 28 ноября в порту Кашима в префектуре Ибараки.

Среди находившихся на сухогрузе «Хаято», который весит 498 тонн, пострадавших нет. Судно № 5 Fudomaru от удара опрокинулось, при этом 12 членов экипажа оказались в воде.