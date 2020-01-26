https://static.news.ru/photo/9d45750e-4031-11ea-91fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты сервиса Biglobe провели опрос среди жителей Японии на тему гендерного неравенства. Свыше 70% респондентов заявили, что данная проблема в настоящее время остаётся актуальной для граждан страны.

Участие в опросе приняли японцы в возрасте от 20 до 69 лет. Исследование провели в конце 2019 года.

Респондентам предлагались несколько вариантов ответа на вопрос «Ощущаете ли вы неравное отношение к мужчинам и женщинам в Японии?». Более 69% мужчин и свыше 76% женщин выбрали варианты «часто» или «иногда».

Ответившие граждане в большинстве своём подчеркнули, что ситуации неравного отношения происходят при распределении обязанностей, продвижении по службе, определении оплаты труда и возможности уйти в отпуск, чтобы ухаживать за ребёнком.

Мужчины в Японии имеют право уходить в декрет. Но подавляющее количество из них этой возможностью не пользуются, сообщает РИА Новости.

Ранее министр окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми привлёк к себе внимание тем, что рассказал о намерении взять отпуск по уходу за ребёнком. Мужчина решил провести с новорождённым две недели. По словам Коидзуми, при устройстве на работу 80% мужчин заявляют, что в будущем хотели бы уйти в декрет, однако берут отпуск по уходу за детьми лишь 6% из них. Один из самых молодых и популярных политиков Страны восходящего солнца хочет стать ролевой моделью для отцов, работающих в государстве, писал NEWS.ru.