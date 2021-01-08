Японцы упрекнули власти страны в страхе перед Россией

https://static.news.ru/photo/ea9a3fe8-51b9-11eb-a0c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Японские пользователи портала Yahoo News Japan развернули дискуссию в комментариях к статье военного эксперта, опубликованной на сайте. Материал был посвящён совместному патрулированию самолётами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Думаю, что со временем Китай захватит наши острова Сенкаку, а Россия нам «северные острова» никогда не отдаст. С нынешним правительством здесь вряд ли будет что-то достигнуто. Я полагаю, что постепенно окружающие страны много растащат у Японии по кусочку, — написал один из читателей.

Другие пользователи призвали на фоне совместных учений России и КНР укрепить японско-американский альянс, а также увеличить военные расходы и численность сил самообороны в несколько раз. Часть пользователей открыто обвинила власти Японии в трусости.

Японское правительство помалкивает в тряпочку. Ни одного заявления. Испугалось? — задался вопросом читатель.

Совместное патрулирование российских и китайских самолётов в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошло в конце декабря. Как заявили в Министерстве обороны РФ, патрулирование прошло в рамках международного права, границы государств нарушены не были.

Как сообщал NEWS.ru, в Минобороны Китая заявили, что намерены нарастить в 2021 году межармейское сотрудничество с российскими коллегами, чтобы внести «ещё более весомый вклад в обеспечение мира и стабильности» во всём мире.