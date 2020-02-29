Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в стране не ожидается дефицита туалетной бумаги из-за распространения коронавируса. Он призвал граждан не скупать всю продукцию.
Политик отметил, что вся туалетная бумага производится на территории государства,
Есть достаточный запас этого товара. Я прошу вас отнестись спокойнее к закупочной деятельности, — подчеркнул он.
Накануне в Интернете появились слухи, что туалетную бумагу и медицинские маски делают из одного материала, что привело к ажиотажному спросу на продукт первой необходимости.
Как писан NEWS.ru, к утру субботы 29 февраля количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 85 153 человек.
В Китае зарегистрировано 79 251 случай, за пределами материкового Китая заразились 5902 человека. Больше всего больных в Южной Корее — 2931, на территории Японии — 931 и 888 — в Италии.
По последним данным скончались 2924, выздоровели 39 497 человек.
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