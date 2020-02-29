https://static.news.ru/photo/92f5d694-5ae8-11ea-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в стране не ожидается дефицита туалетной бумаги из-за распространения коронавируса. Он призвал граждан не скупать всю продукцию.

Политик отметил, что вся туалетная бумага производится на территории государства, передаёт ТАСС.

Есть достаточный запас этого товара. Я прошу вас отнестись спокойнее к закупочной деятельности, — подчеркнул он.

Накануне в Интернете появились слухи, что туалетную бумагу и медицинские маски делают из одного материала, что привело к ажиотажному спросу на продукт первой необходимости.

Как писан NEWS.ru, к утру субботы 29 февраля количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 85 153 человек.

В Китае зарегистрировано 79 251 случай, за пределами материкового Китая заразились 5902 человека. Больше всего больных в Южной Корее — 2931, на территории Японии — 931 и 888 — в Италии.

По последним данным скончались 2924, выздоровели 39 497 человек.