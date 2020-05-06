Японцы раскритиковали новые правила социального поведения

https://static.news.ru/photo/151e8b24-8f5b-11ea-99dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Asauchi/AFLO/Global Look Press

Правительство Японии рассказало о принципах «нового социального поведения» и столкнулось с негативной реакцией общества.

Группа экспертов сообщила, что количество новых случаев заражения коронавирусом в стране снижается, но чрезвычайные меры останутся в силе. По словам специалистов, новые правила должны стать нормой, так как рост числа инфицированных ударит по больницам.

Эксперты подчеркнули необходимость ношения защитных масок на улице, соблюдения двухметровой дистанции, удалённой работы, регулярного мытья рук с мылом. В социальных сетях данные советы вызвали критику. Пользователи назвали их очевидными, передаёт CNN.

Я ошеломлен. В мире нет других экспертов, призывающих к такого рода советам, — только эксперты в Японии. Как будто они изучали вирус, но не поведение человека. Что страшнее вируса, так это невежественные люди, дающие обществу указания о том, как бороться с ним, — написал в Twitter бывший губернатор Токио.

В Стране восходящего солнца до 31 мая действует режим чрезвычайной ситуации, писал NEWS.ru.