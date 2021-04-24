«Простор и прохлада»: японцы поблагодарили Путина за новый «собачий» тренд

https://static.news.ru/photo/5fbeaea0-a514-11eb-a89b-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Читатели японского бизнес-журнала President Online выразили благодарность президенту РФ Владимиру Путину за новый тренд на собак породы акита-ину, который он задал в России.

Так они отреагировали на статью журналиста Кэнгро Нагоси, который упомянул о питомце российского лидера по кличке Юмэ, что в переводе с японского означает «мечта». Путин получил собаку в подарок в 2012 году от губернатора префектуры Акита Норихисе Сатакэ в благодарность за помощь в устранении последствий «Великого землетрясения Восточной Японии».

По мнению японцев, эти собаки стали популярны среди россиян в том числе и благодаря главе государства. При этом они отметили, что жить в России акита-ину гораздо комфортнее.

Большие собаки акита-ину — не для наших стеснённых жилищ. Если им хорошо в просторной и широкой России — то и хорошо! Пусть порода развивается там! — написал один из читателей.

Другие его поддержали, подчеркнув, в Японии этой породе тесно и жарко, в отличие от РФ, где «простор и прохлада».

Президент Путин! Спасибо за то, что держите у себя собаку японской породы акита-ину по имени Юмэ. Это здорово! — обратился один из комментаторов к президенту.

Ранее NEWS.ru решил вспомнить, какая из подаренных собак радует Путина. Если вспомнить всех животных, то можно будет собрать целый мини-зоопарк. Там есть и коза, и тигрёнок с гепардами, и арабские скакуны. Однако собак у президента было больше всего.