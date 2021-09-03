Японцы осудили Токио за «упадническую» реакцию на слова Путина о Курилах

Читатели японского издания Jiji Press осудили правительство за «упадническую» реакцию на слова президента РФ Владимира Путина о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах. Об этом сообщают РИА Новости.

Я думаю, что нам нужно инвестировать больше денег и человеческого потенциала в острова и показывать свое участие в их развитии, — предложил пользователь Интернета.

Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что официальная позиция Токио не совпадает с инициативой Кремля, и выразил «глубокое сожаление» по этому поводу.

Вся программа этого Като уже набила оскомину. А может Кацунобу Като сказать что-нибудь еще, — возмутились японцы.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.

Ранее Владимир Путин пообещал бизнесу на Курилах освобождение от уплаты налогов на 10 лет, а также таможенные льготы. Особым положением смогут воспользоваться в том числе и иностранные компании, развивающие бизнес в этой области.