Японцы испугались за судьбу Курил после решения Путина

https://static.news.ru/photo/98ca0800-7c50-11e9-aedd-fa163e074e61_660.jpg Остров Кунашир Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) вызвал негативную реакцию у читателей японской газеты Mainichi Shimbun. Они посчитали, что такой шаг может угрожать интересам Токио.

Закон о денонсации Договора по открытому небу, заключённого в 1992 году и дающего право 34 странам-участницам открыто собирать данные о вооружённых силах и мероприятиях друг друга, президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник, 7 июня. Это было сделано в ответ на выход из договора в ноябре 2020 года США.

Японские читатели предположили , что шаг РФ окажет негативное влияние на решение вопроса о территориальных претензиях Японии на Курилы.

Японии следовало согласиться на два Курильских острова, когда Россия была готова на это. Теперь Кремль на такое не пойдет. Россия — страна, которой нельзя верить. Как она вернет острова Японии, которая является союзником США? — задался риторическим вопросом один из пользователей в комментариях к соответствующему материалу.

Другой читатель, назвавший себя «бывшим разведчиком», сделал предположение, что выход из ДОН понадобился России, чтобы нарушать воздушное пространство Японии.

В свою очередь, ряд комментаторов подвергли критике японские власти и призвали Токио занять твёрдую позицию в переговорах с Москвой.

Япония только и может выражать сожаления! Кричит, что оружие не нужно. Достаточно ли такой человеколюбивой дипломатии? Надо предпринимать меры, а то будет слишком поздно, — написал один из них.

Нашлись и те, кто вспомнил, что отказ от договорённостей и соглашений часто ведёт к войне. В этой связи пользователь посоветовал не давить на Москву за счёт санкций, но начать более плотные переговоры.

Россия вообще ничем не отличается от СССР. Сменилось только название. Я думаю, это страшная страна. Надо общаться с ней соответствующим образом, — написал пользователь.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Ранее японский политик и депутат верхней палаты парламента азиатской страны Мунэо Судзуки заявил, что решить проблему «северных территорий», как в Токио называют Курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, можно только во время президентства главы России Владимира Путина.