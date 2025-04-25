Укравший мед на ЭКСПО-2025 японец получил элитный подарок после извинений Японцу простили кражу меда на выставке ЭКСПО-2025 и вручили подарок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой японец, укравший киргизский мед на выставке ЭКСПО-2025 в Осаке, избежит ответственности, сообщает портал Centralasia. В секретариате Киргизии отметили, что руководство павильона не станет предъявлять претензий к мужчине. Инцидент был улажен, а 83-летнему японцу вручили элитный подарок.

В секретариате отметили, что японцу вручили один из лучших и дорогих видов меда. Обычно его дарят высокопоставленным гостям. Помимо этого, мужчина получил сувениры и другие подарки. Он лично посетил павильон Киргизии, где принес официальные извинения.

Задержание 83-летнего японца на международной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке произошло еще в середине месяца. Стоимость украденной продукции составила более 4 тысяч сомов (примерно 3,8 тысячи рублей).

Ранее в Санкт-Петербурге разъяснили ситуацию с так называемым яичным грабителем. 34-летний житель города действительно получил срок за кражу 140 яиц, но он составил не «огромные» семь с лишним лет, а один год и шесть месяцев. Семилетний срок был назначен по совокупности преступлений, включая кражу и наркотики.

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