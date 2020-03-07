https://static.news.ru/photo/4d8d3066-6024-11ea-8c10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Твит пользователя из Японии о том, как он попробовал творожный сырок в шоколадной глазури, купленный в магазине иностранных товаров, набрал десятки тысяч лайков и ретвитов.

Юзер okomesuki_3 решил, что перед употреблением сырок надо погреть и на 10 секунд положил его в микроволновку. Вкус японцу понравился. Русскоязычные пользователи, отметившиеся в комментариях, посоветовали в следующий раз не разогревать творожное лакомство, а жители Японии интересовались, где можно купить и тоже попробовать глазированные сырки.

Как писал NEWS.ru ранее, Роскачество дало советы по выбору творожных сырков. Сырок должен быть изготовлен из творога, сахара и глазури. В его составе также могут быть сливочное масло и сливки. Наличие натуральных красителей и ароматизаторов в составе сырка допустимо ГОСТом. Не допускается наличие крахмала, каррагинана, камеди и растительных жиров, отмечают эксперты.