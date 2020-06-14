Взрыв произошёл на заводе Honda в Японии

На заводе автоконцерна Honda в японской префектуре Миэ произошёл взрыв. Инцидент произошёл в городе Судзука.
Как сообщает агентство Kyodo, взрыв случился в районе трансформаторного щита.
По меньшей мере два работника завода пострадали. Они получили ожоги верхней части тела и лица и были госпитализированы.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Как ранее писал NEWS.ru, 13 июня 2020 года в городе Тайчжоу китайской провинции Чжэцзян взорвалась автоцистерна, привозившая сжиженный газ. Взрывная волна была настолько сильной, что цистерну выбросило с шоссе, пострадали многие жилые дома и предприятие. В результате происшествия 18 человек погибли и 166 пострадали.
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