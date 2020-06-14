Взрыв произошёл на заводе Honda в Японии

https://static.news.ru/photo/29e6c146-ae0c-11ea-a500-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Kiefer/Global Look Press

На заводе автоконцерна Honda в японской префектуре Миэ произошёл взрыв. Инцидент произошёл в городе Судзука.

Как сообщает агентство Kyodo, взрыв случился в районе трансформаторного щита.

По меньшей мере два работника завода пострадали. Они получили ожоги верхней части тела и лица и были госпитализированы.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Как ранее писал NEWS.ru, 13 июня 2020 года в городе Тайчжоу китайской провинции Чжэцзян взорвалась автоцистерна, привозившая сжиженный газ. Взрывная волна была настолько сильной, что цистерну выбросило с шоссе, пострадали многие жилые дома и предприятие. В результате происшествия 18 человек погибли и 166 пострадали.