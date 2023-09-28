Взрыв почти полностью уничтожил таможенный терминал в аэропорту Ташкента

После взрыва от здания таможенного терминала в международном аэропорту Ташкента почти ничего не осталось, сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Канал публикует видео взрыва и масштабного пожара, возникшего после него.

На кадрах видно зарево от огня, за ним следует вспышка и слышен звук взрыва. Он прогремел на таможенном складе аэропорта примерно в 02:45 по местному времени (00:45 мск). В окрестных жилых домах выбило стекла. Начался пожар. Огонь сразу охватил большую площадь. На месте работает 16 пожарно-спасательных расчетов. Узбекское издание Nova24 приводит слова местных жителей, рассказавших подробности о взрыве.

Взрывная волна была настолько сильная, что ее ощутили жители Нуравшана примерно за 30 км от эпицентра, — уверяют очевидцы.

Ряд местных пабликов сообщает, что в момент взрыва на таможенном складе было большое число сотрудников. Сильно пострадали соседние жилые дома. Скорые доставляют пострадавших в больницы. На текущий момент информации о числе пострадавших нет.

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