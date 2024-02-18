Взрыв на заводе в Китае унес жизни трех человек В Китае три человека погибли при взрыве на предприятии в провинции Цзянсу

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В Китае три человека погибли в результате взрыва на заводе в восточной провинции Цзянсу, передает ТАСС со ссылкой на Управление чрезвычайных ситуаций города Хайань. По данным ведомства, ЧП произошло ночью на предприятии по производству алюминиевых штанг.

Взрыв прогремел на заводе, расположенном в зоне экономического развития города Наньтун. Местные власти подтвердили гибель троих человек, еще двое числятся пропавшими без вести. На месте продолжают работать спасатели.

В июле 2023 года в Китае произошел взрыв на химическом заводе в восточной провинции Цзянси. ЧП произошло в городе Гуйси на предприятии, принадлежащем компании Jiangxi Qiantai New Materials, которая является крупнейшим производителем меди в Китае. СМИ публиковали видео с места происшествия.

В июне 2023 года на северо-западе Китая 38 человек погибли в результате взрыва баллона со сжиженным газом в городском округе Иньчуань. Трагедия произошла в ресторане в Нинся-Хуэйском автономном районе.

В декабре в Китае 12 горняков погибли и еще 13 получили ранения при взрыве на угольной шахте в городе Цзиси провинции Хэйлунцзян. По данным СМИ, авария произошла на наклонном штреке. Перед этим, в ноябре, при аварии на шахте в городе Шуанъян провинции Хэйлунцзян более 10 рабочих оказались погребены под завалами. Инцидент произошел на площадке, принадлежащей компании Longmei Shuangyashan Mining.