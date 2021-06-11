Взрыв газа в Китае привёл к гибели 12 человек

https://static.news.ru/photo/51a016e2-cc1a-11eb-9d4a-96000091f725_660.jpg Фото: Ran Wen/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 13 июня, в китайском городе Шиянь (провинция Хубэй) произошёл взрыв газа. В результате происшествия не менее 12 человек погибли, 144 были доставлены в медицинские учреждения, 37 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

ЧП случилось в 01:30 по московскому времени. Взрыв газа произошёл рядом с большим продовольственным рынком.

На месте организованы спасательные мероприятия. Причины взрыва пока не называются .

Днём ранее на юго-западе Китая восемь человек погибли в результате утечки химикатов. Ещё трое пострадали.

Ранее стало известно, что 8 июня сильный пожар вспыхнул на химическом заводе по производству поликремния в городе Шихэцзы (Китай) после взрыва. Местные СМИ передавали со ссылкой на отчёт руководства, что взорвался кремнезёмный реактор.

Прибывшие на место ЧП спасатели сообщили, что им потребовалась помощь дополнительных подразделений, поскольку пожар вышел из-под контроля.