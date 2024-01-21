Выживших при крушении самолета в Афганистане передали «Талибану» Mash: выживших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане передали «Талибану»

Фото: Ahmad Massoud/Xinhua/Global Look Press

Выживших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает Telegram-канал Mash. Семейная пара Евсюковых, ради которой частный рейс и вылетел из Паттайи в Москву, погибла.

Пресс-секретарь губернатора Талибана в Бадахшане Забихулла Амири подтвердил информацию о выживших. По его словам, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Как сообщалось, причиной катастрофы лайнера стала техническая неисправность. Предполагаемое количество людей на борту пока не называются. Представители движения «Талибан» заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств ЧП.