Выявлен первый случай заражения человека COVID-19 от домашнего питомца В Таиланде кошка впервые в мире заразила несколько человек коронавирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученые Университета принца Сонгкла в Таиланде зафиксировали и доказали первый случай, когда человек заразился коронавирусом от домашнего животного, сообщили «Известия». Разносчицей оказалась домашняя кошка.

В Бангкоке у двух членов семьи — отца и сына — появились симптомы коронавируса. Позднее они были госпитализированы, а их кошку отправили в ветеринарную клинику на обследование, где животное чихнуло на врача, которая брала мазок.

Отмечается, что у кошки был выявлeн коронавирус, а примерно неделю спустя признаки COVID-19 появились и у ветеринара. При этом никто из контактировавших с женщиной не был заражeн.

Тест показал, что кошка, ее хозяева и ветеринар заразились одним и тем же вaриантом вируса, который не был в то время широко распространeн в данной местности. Ученые признали крайне маловероятным, что всe они заразились из разных источников.

В сентябре прошлого года эксперт Главного управления ветеринарных служб Монголии Адиясурен Тувшинбаяр сообщил о первых в мире зарегистрированных случаях гибели животных от коронавирусной инфекции: в центре разведения при Управлении окружающей среды Улан-Батора от инфекции погибли два бобра. Ещё у семи бобров были обнаружены характерные для «дельта»-штамма коронавируса симптомы: кашель и выделения из носа и глаз.