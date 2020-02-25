https://static.news.ru/photo/b3e40978-57c0-11ea-9151-fa163e074e61_660.jpg Зураб Церетели Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская академия художеств перенесла выставку скульптора Зураба Церетели в Пекине. Таким образом, организация выполнила рекомендации Министерства культуры РФ, связанные с коронавирусом.

Новая дата проведения мероприятия ещё неизвестна, однако, вероятнее всего, оно пройдёт в конце 2020 — начале 2021 года, передаёт «Интерфакс».

К 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.

Ранее из-за распространения коронавируса на неопределённый срок перенесли начало чемпионата Южной Кореи по футболу. Первый тур спортивных состязаний был запланирован на 29 февраля, однако его отменили, пока не сообщив новую дату, писал NEWS.ru.