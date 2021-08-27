Высотное здание загорелось в Китае

Сильный пожар возник в высотном здании в китайском городе Далянь. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, что большая часть здания охвачена огнём. На место инцидента прибыли 68 пожарных машин и 366 пожарных, которые приступили к тушению. В высотке зарегистрировано 818 жильцов. Информация о погибших не поступала. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в городе Ройал-Лемингтон-Спа, расположенном в центральной части Англии, прогремел мощный взрыв. Очевидцы рассказали о чёрном дыме, поднимающемся со склада в промышленной зоне. Многие также заявили, что токсичный шлейф вызвал массовые отравления. На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако подробнее о пострадавших пока неизвестно.

Тем временем в полиции говорят, что все, кто живёт или работает поблизости, должны держать окна и двери закрытыми.