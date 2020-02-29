Глава КНДР Ким Чен Ын во время расширенного заседания политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) освободил от занимаемых должностей двух высокопоставленных чиновников за коррупционные преступления и злоупотребление властью.
Провинившиеся политики — Ли Ман Гон и Пак Тхэ Док — были зампредами ЦК ТПК. Дальнейшая судьба нарушителей неизвестна,
Накануне торгового представителя КНДР казнили за то, что он не выполнил условия карантина по коронавирусу после возвращения из Китая. Чиновник должен был провести 14 дней дома, однако он покинул своё жилище до окончания этого срока и отправился в общественную баню. Когда об этом стало известно властям, мужчину арестовали и сразу же расстреляли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что около 200 перебежчиков из Северной Кореи встретились в Сеуле. Они анонсировали создание подготовительного комитета и рассказали о планах основать первую политическую партию, состоящую из сбежавших из КНДР в Республику Корея.
По задумке инициаторов партия будет работать для демократизации их коммунистической родины и лучшей защиты прав перебежчиков. 15 апреля в Южной Корее пройдут парламентские выборы.
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