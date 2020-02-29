https://static.news.ru/photo/8a62f1cc-5aef-11ea-a1ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава КНДР Ким Чен Ын во время расширенного заседания политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) освободил от занимаемых должностей двух высокопоставленных чиновников за коррупционные преступления и злоупотребление властью.

Провинившиеся политики — Ли Ман Гон и Пак Тхэ Док — были зампредами ЦК ТПК. Дальнейшая судьба нарушителей неизвестна, передаёт ЦТАК. Ким Чен Ын подверг жёсткой критике своих подчинённых за превышение полномочий и непристойные поступки во время подготовки партийных кадров.

Накануне торгового представителя КНДР казнили за то, что он не выполнил условия карантина по коронавирусу после возвращения из Китая. Чиновник должен был провести 14 дней дома, однако он покинул своё жилище до окончания этого срока и отправился в общественную баню. Когда об этом стало известно властям, мужчину арестовали и сразу же расстреляли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около 200 перебежчиков из Северной Кореи встретились в Сеуле. Они анонсировали создание подготовительного комитета и рассказали о планах основать первую политическую партию, состоящую из сбежавших из КНДР в Республику Корея.

По задумке инициаторов партия будет работать для демократизации их коммунистической родины и лучшей защиты прав перебежчиков. 15 апреля в Южной Корее пройдут парламентские выборы.