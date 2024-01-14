Выборы на Тайване поссорили Китай и Японию Китай выразил протест в связи с поздравлением Японией нового главы Тайваня

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Китай выражает решительный протест в связи с поздравлением, которое Япония направила новому главе Тайваня Лаю Циндэ, говорится в сообщении посольства КНР в стране. Подобные действия дипломаты назвали вмешательством во внутренние дела и серьезным нарушением принципа «одного Китая». Токио также призвали переосмыслить «историю своего вторжения на Тайвань.

Соответствующие действия являются серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным нарушением принципа «одного Китая» <...>. Мы со всей серьезностью призываем Японию глубоко переосмыслить историю своего вторжения на Тайвань, соблюдать обязательства, данные по тайваньскому вопросу, не посылать ложных сигналов тайваньским сепаратистам и не создавать помех для мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также для китайско-японских отношений, — говорится в сообщении.

Победивший на выборах главы администрации в Тайване Лай Циндэ ранее заявил о готовности вести диалог с Китаем. Политик пообещал «не быть скромным или высокомерным» и принимать решения исходя из принципов взаимности и уважения. По словам главы острова, необходимо повышать благосостояние народа по обе стороны пролива.