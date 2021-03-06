Второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer выявлен в Японии

https://static.news.ru/photo/4f22f5f0-7f09-11eb-91cd-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

В Японии зафиксирован второй случай анафилаксии после вакцинации препаратом против коронавируса от американской компании Pfizer. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

По имеющимся данным, инцидент произошёл с женщиной в возрасте от 20 до 30 лет. В течение 25 минут после введения препарата у неё развились аллергические симптомы: кашель, температура, снижение давления, затруднение дыхания и зуд.

В ведомстве подчёркивают, что никаких сопутствующих заболеваний у пострадавшей выявлено не было. Отмечается прямая связь между вакцинацией и реакцией на неё.

После приёма необходимых препаратов все симптомы аллергии исчезли.

Первый случай аналогичной реакции на препарат был выявлен в Японии 5 марта. Тогда плохо себя почувствовала женщина в возрасте от 30 до 40 лет.

В настоящее время в Японии единственным одобренным препаратом против коронавируса является вакцина от компании Pfizer. Она получила одобрение 14 февраля. Об этом писал NEWS.ru.

Уже 17 февраля стартовал первый этап вакцинации. Он охватывает 40 тысяч медработников в 100 учреждениях по всей стране. На данный момент первую дозу препарата получили 46 тысяч человек.

Второй этап охватит 4,7 миллиона медработников. С апреля прививать начнут 36 миллионов пожилых людей старше 65 лет.