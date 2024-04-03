Второе подряд мощное землетрясение сотрясло побережье Тайваня Второе землетрясение магнитудой 6,6 произошло у восточного побережья Тайваня

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Второе мощное землетрясение произошло вблизи восточного побережья Тайваня, сообщила пресс-служба японского национального метеорологического управления. Подземные толчки зафиксированы менее чем через 15 минут после первого катаклизма, их магнитуда составила 6,6.

Тем временем местные СМИ пишут, что в некоторых районах Тайбэя пропало электричество. На японских островах, входящих в префектуру Окинава, уже объявлена угроза цунами. Волны могут достигать высоты трех метров.

Первое землетрясение произошло к юго-западу от Окинавы. Уточняется, что эпицентр магнитудой 7,5 располагался также вблизи восточного побережья Тайваня. Расчетное время удара цунами по островам Миякодзима и Яэяма прогнозируется на 09:10 по местному времени (03:10 мск). Для островов, расположенных в районе основного острова префектуры — Окинава, цунами ожидается в 10:00 по местному времени (04:00 мск).

Ранее землетрясение было зарегистрировано в районе Курильских островов. Магнитуда составила 5,1. Эпицентр располагался в 149 км юго-восточнее острова Итуруп.

До этого землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 115 км от города Северо-Курильска в Сахалинской области. Сообщений от местных жителей по поводу ощутимости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли.