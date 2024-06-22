«Всю свою историю готовилась к войне». Развяжет ли КНДР Третью мировую?

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Cовместные воздушные учения Южной Кореи и США

Визит Владимира Путина в КНДР вызвал острую реакцию Южной Кореи. Посла РФ вызвали на разговор в МИД республики, а представитель местных властей пригрозил, что в ответ на партнерство Москвы и Пхеньяна Сеул может начать поставки оружия Киеву. Президент РФ предупредил: такое решение стало бы «очень большой ошибкой» южнокорейского руководства. Может ли Сеул пойти на обострение конфликта, как на это отреагирует КНДР и выльется ли конфронтация в полномасштабный военный конфликт — в материале NEWS.ru.

Дипломатический скандал Москвы и Сеула

21 июня посла России в Республике Корея (РК) Георгия Зиновьева вызвали на встречу с первым замминистра иностранных дел Ким Хон Гюном. Разговор продолжался около 30 минут. Ким выразил недовольство Сеула укреплением связей между Москвой и Пхеньяном, которые подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно этому документу, РФ и КНДР должны оказывать друг другу военную помощь в случае вооруженной агрессии извне.

Посольство сообщило, что в ответ Зиновьев «подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа» в адрес России. По словам дипломата, сотрудничество Москвы и Пхеньяна соответствует принципам и нормам международного права, а также содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове. «Россия готова и впредь прилагать политико-дипломатические усилия для формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа неделимой безопасности», — отметил посол.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул: положения договора с КНДР соответствуют статье 51 Устава ООН и законам двух стран. «Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, то против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации. Здесь исключительно оборонительная позиция», — отметил глава МИД.

Депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru также назвал опасения по поводу военного сотрудничества РФ и КНДР безосновательными. «Переживания Республики Корея говорят только о том, что Сеул рассматривает возможность нанесения удара по Пхеньяну. Если Южная Корея не планирует нападать, она вне опасности. Но я бы обратил внимание, что оружие России, в первую очередь, будет работать на поддержание безопасности», — заявил парламентарий.

Чем Южная Корея пригрозила России и КНДР

После визита Путина в Пхеньян представитель администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин допустил возможность отправки вооружений Украине. Однако он не стал раскрывать, о каких именно типах оружия идет речь. «Конкретные меры будут объявлены позже. Было бы интересно посмотреть, как отреагирует Россия, а не раскрывать наши планы заранее», — цитирует его агентство Yonhap.

Москва выразила надежду на отказ Сеула от таких шагов. Путин сказал, что подобное решение РК «было бы очень большой ошибкой». «Если это произойдет, то мы тоже примем соответствующие решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству Южной Кореи», — заверил он.

После начала СВО Сеул присоединился к санкциям в отношении России, но официально не поставлял вооружения Киеву. Корейские власти ограничились гуманитарной помощью и экипировкой: медикаментами, шлемами, бронежилетами, средствами для химической и радиологической защиты и прочим. Однако в 2023 году агентство Reuters сообщило, что РК решила передать США 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По данным Yonhap, часть из них могла попасть на Украину. «Косвенная передача артиллерийских снарядов в этом году сделала Южную Корею более крупным поставщиком боеприпасов для Киева, чем все европейские страны вместе взятые», — написало СМИ.

Фото: Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press Cамоходные гаубицы Krab воруженных сил Польши

Также РК подписала контракт на поставку гаубиц и танков Польше. Весной 2023 года Сеул разрешил Варшаве отправлять Украине самоходные гаубицы Krab с южнокорейскими компонентами. Прошлым летом президент Юн Сок Ёль после встречи с польским лидером Анджеем Дудой посетил Киев и заверил Владимира Зеленского в полной поддержке.

Капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что Корея давно готова продавать свое оружие ВСУ. «У Южной Кореи подписаны крупные соглашения с Польшей на поставку ей артиллерийских систем, танков и другого вооружения. Естественно, она готова поставлять Киеву оружие — только бы ей за это платили. Как только найдется спонсор, она поставит вооружения Украине. Тут вопрос только в деньгах», — уверен он.

Зачем Сеулу поставлять оружие Киеву

Запад использует договор Пхеньяна и Москвы, чтобы легализовать поставки южнокорейского оружия Киеву, предположил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Южная Корея играет мускулами, изображая, что представляет из себя серьезного игрока на рынке вооружений. Но изначально было понятно, что страна, понукаемая Западом, будет поставлять Украине все, что ей понадобится», — заявил парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов призывает не спешить с выводами относительно поставок. Он напомнил, что никто из первых лиц РК пока не заявлял об отправке оружия Киеву. Однако эксперт допускает, что Запад пытается пролоббировать такое решение и столкнуть Сеул и Москву.

«С одной стороны, Сеул могут продавить на подобные действия по внутри- и внешнеполитическим причинам. Южнокорейское руководство постоянно подвергается давлению Америки по этому вопросу. Плюс есть внутриполитическая ситуация, в которой президент обязан продемонстрировать какой-то решительный ответ. С другой стороны, в Сеуле сидят прагматики, понимающие, что это будет серьезный удар по отношениям с Москвой», — рассказал Асмолов NEWS.ru.

Почему Сеул боится союза Пхеньяна и Москвы

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется много лет. Власти РК и КНДР регулярно выступают с громкими заявлениями в адрес друг друга. Ким Чен Ын в январе пригрозил ударами по Южной Корее и США, если они пойдут на конфронтацию с Пхеньяном. Сеул обещает «уничтожить режим» соседей, если те применят ядерное оружие.

Фото: AP/TASS Церемония спуска на воду подводной лодки «Герой Ким Гун Ок» номер 841, оснащенной тактическим ядерным оружием

В прошлом году Ким Чен Ын участвовал в спуске на воду новой стратегической подводной лодки «Герой Ким Гун Ок». Государственные СМИ сообщали, что она может быть оснащена баллистическими ракетами, способными нести ядерные боезаряды. Также Ким пообещал переоборудовать около 20 субмарин под размещение таких боеприпасов.

У Южной Кореи нет собственного ядерного оружия, а подлодок не так много: в планах у республики в ближайшие годы поставить на вооружение девять крупных подводных ракетоносцев водоизмещением 3000, 3600 и 4000 тонн. Общее число БРПЛ на них должно составить 78 штук против 200 северокорейских.

Гундаров полагает, что в плане военного потенциала КНДР превосходит своих соседей. «Это государство, которое всю свою историю готовилось к войне. Вся страна превращена в военный лагерь, который в поте лица работает на победу. Это можно понять даже по таким признакам, как поставки артиллерийских боеприпасов. Если вся Европа в прошлом году не смогла поставить 1 млн единиц Украине, то, по данным европейских и американских источников, Пхеньян мог направить 5 млн боеприпасов России», — говорит эксперт.

Однако он сомневается, что флот КНДР сильно превосходит южнокорейский. Поэтому, подчеркивает эксперт, Пхеньян крайне заинтересован в партнерстве с Москвой.

«КНДР заинтересована в получении от России новейших технологий в области кораблестроения и самих кораблей, и подводных лодок. Ранее это было невозможно, так как РФ выполняла санкции, наложенные на КНДР — не только в вопросах поставок вооружений, но и некоторых материалов двойного назначения. Думаю, что сейчас эти ограничения вряд ли будут соблюдаться — за исключением санкций, наложенных ООН», — рассказал Гундаров.

Фото: Kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня» Российско-корейские переговоры

Перерастет ли конфликт в войну

Владимир Путин назвал стратегическое партнерство с КНДР тем фактором, который будет сдерживать кризис на Корейском полуострове. «Корейский кризис имеет тлеющий характер. Но мы исходим из того и надеемся на то, что и наши договоренности с КНДР будут в известной степени сдерживающим фактором, чтобы этот кризис не перерос в какую-то горячую фазу», — сказал президент.

Возможны ли обострение конфронтации и полноценная война? Гундаров считает, что ни Пхеньян, ни Сеул не решатся развязать боевые действия.

«У обеих стран есть возможности для компромиссов — только если в ситуацию не вмешаются США. Но стоит помнить, что есть еще и третья сторона — Китай. Он не заинтересован в развязывании конфликта в регионе. У Пекина свои проблемы, ему просто невыгодно распыляться на другие участки вероятного фронта», — подытожил эксперт.

Асмолов уверен, что власти Северной Кореи не намерены идти войной на соседей. «Готовиться к оборонительной войне и желать инициировать войну — это две большие разницы», — резюмировал он.

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