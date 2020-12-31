Вспышка птичьего гриппа зарегистрирована уже в 14 префектурах Японии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Специалисты зафиксировали вспышку птичьего гриппа в японской префектуре Гифу в центральной части страны. Очаг находится на птицеферме в городе Минокамо.

Таким образом, Гифу стала 14-й из 47 префектур в стране, где была обнаружена вспышка болезни. Власти префектуры открыли заседание штаба по борьбе с заражением, в рамках эпидемиологических мер обсуждается ликвидация расположенных в Минокамо кур.

Вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована в Японии в начале ноября 2020 года. В связи с этим по всей стране уже забито более 3,8 млн кур, передаёт Kyodo.

Как писал NEWS.ru, власти Республики Корея сообщили о 20 случаях вспышки птичьего гриппа (H5N8) в стране. Чтобы остановить распространение вируса на птицефермах, было уничтожено 9,8 млн голов домашней птицы, в том числе более 5 млн кур.

Ранее Минсельхоз Франции сообщил о вспышке птичьего гриппа H5N8 на ферме в департамента Ланды. Болезнь подхватили шесть тысяч уток. Вирус был обнаружен в зоомагазинах страны. Очаг в департаменте Ланды является первым случаем, который произошёл на птичьей ферме. Вирус не представляет опасности для человека.

Кроме того, очаг заболевания был также обнаружен на юге страны, а в Англии из-за распространения этого вируса убили десятки тысяч индеек.