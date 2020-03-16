https://static.news.ru/photo/0fd5e52a-6785-11ea-8e21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В провинции Нуэва-Эсиха на Филиппинах на перепелиной ферме скончались 1500 особей из 15 тысяч птиц. Власти сообщили о вспышке гриппа H5N6.

В лабораторию были отправлены анализы, взятые у 30 живых особей. Они показали положительный результат. Во избежание дальнейшего распространения вируса были уничтожены в общей сложности 25 тысяч птиц, уточняет Phil Star.

Похожая ситуация произошла в китайской провинции Сычуань в феврале, где заболевание охватило ферму. Власти приняли меры, уничтожив более 2,2 тысячи пернатых, писал NEWS.ru.