Вспышка неизвестной смертоносной болезни зафиксирована в Индии

https://static.news.ru/photo/9e817e92-3854-11eb-a070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sudipta Das/Keystone Press Agency/Global Look Press

Недиагностированное заболевание стало причиной смерти одного из жителей южноиндийского города Элуру в штате Андхра-Прадеш. В городских больницах оказались ещё 315 человек, среди которых 46 детей.

Госпитализация началась 5 декабря. Люди жаловались на головную боль и головокружение. У некоторых наблюдались обмороки и проявлялись симптомы эпилепсии, сообщает газета Hindu.

Врачи в первую очередь проверили больных на коронавирус, но их тесты дали отрицательные результаты. В настоящее время в лаборатории изучаются образцы воды, продуктов питания и крови больных. По мнению представителей местных органов здравоохранения, причиной массового заражения могло стать загрязнение воздуха или употребление недоброкачественных продуктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что увеличилось количество жертв неизвестного заболевания, вспышка которого отмечена в штатах Дельта и Энугу на юге Нигерии. Стало известно о 87 жертвах таинственной болезни. Эпидемиологи подозревают, что речь может идти о нескольких патологиях. В качестве одной из версий называется геморрагическая лихорадка.