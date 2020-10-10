Всех жителей китайского города Циндао проверят на коронавирус

Все жители китайского города Циндао, находящегося на территории восточной провинции Шаньдун, будут проверены на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Власти приняли соответствующее решение после выявления шести случаев бессимптомных носителей COVID-19, пятеро из которых — местные жители. Об этом 12 октября сообщили представители городского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.
Отмечается, что жители пяти отдельных районов Циндао проверят на коронавирус в течение трёх дней. На то, чтобы тестирование прошли все горожане, уйдёт пять суток.
Люди в Циндао уже получили уведомление о необходимости сдачи анализов на выявление нуклеиновой кислоты коронавируса нового типа. Из-за этого на территории нескольких районов города наблюдается большое скопление народа,
За прошедшие 24 часа в материковой части КНР выявили 53 новых случая заражения. Из заболевших трое являются местными жителями. В общей сложности с начала пандемии в Китае COVID-19 заразились более 85,5 тысячи человек. Вылечиться удалось 94,31% пациентов. Жертвами коронавируса стали примерно 4,6 тысячи китайцев.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Ливана решили изолировать 169 населённых пунктов из-за большого количества заразившихся коронавирусом. Соответствующий указ подписан главой МВД страны Мухаммедом Фахми. Документ вступит в силу с 12 октября.
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