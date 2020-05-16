В Камбодже выздоровели все заразившиеся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f721d93c-9748-11ea-bfbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mao Pengfei/XinHua​​​​​​​/Global Look Press

Все пациенты, которые с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией нового типа на территории Камбоджи, выздоровели. Об этом 16 мая сообщили представители Минздрава страны.

Отмечается, что накануне в Камбодже оставался только один человек, который ещё не вылечился от COVID-19. Летальных случаев за весь период пандемии в стране зафиксировано не было.

По информации на 16 мая, из 122 пациентов, заболевших с начала пандемии коронавирусной инфекцией и лечившихся в больницах Камбоджи, выздоровели 122, — сообщается на сайте ведомства.

Ранее, 13 мая, NEWS.ru писал, что впервые с 13 января на территории Таиланда не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Центре ситуационного управления COVID-19 (CCSA).