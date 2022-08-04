ВС Китая провели боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива

Фото: Li Gang/XinHua/Global Look Press

Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели в четверг боевые стрельбы на востоке Тайваньского пролива с использованием, в том числе, дальнобойной артиллерии, передает ТАСС. Отмечается, что стрельбы началась в 13:00 по местному времени (08:00 мск).

Были нанесены точечные удары по восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты достигнуты, — говорится в сообщении.

4 августа в 12:00 по местному времени (07:00 мск) Китай начал трехдневные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они пройдут в шести акваториях вокруг острова. На учениях будет применяться новая дальнобойная артиллерия, а китайские военнослужащие задействуют гиперзвуковую ракету DF-17, которую также называют «убийцей авианосцев» из-за способности разгоняться до сверхзвуковой скорости, что «не оставляет противнику шанса на перехват».

Ранее стало известно, что главы МИД стран «Большой семерки» обеспокоились военными учениями в районе Тайваня. По их мнению, это может привести к эскалации напряженности между Западом и КНР.