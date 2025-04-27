«Враги страны»: премьер Индии выступил с заявлением из-за теракта в Кашмире Премьер Индии Моди: террористы хотят уничтожить возвращающийся к миру Кашмир

Фото: Александр Казаков/ РИА Новости

Нарендра Моди

Террористы хотят уничтожить развивающийся Кашмир, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем радиообращении. По его словам, которые приводит Times of India, организаторов недавнего теракта накажут. Он добавил, что атака на туристов причинила ему глубокую боль.

В то время, когда в Кашмир возвращался мир, школы и колледжи успешно работали, укреплялась демократия <...> врагам страны это не нравилось. Террористы хотят снова уничтожить Кашмир, — сказал он.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Россия и Китай могли бы помочь в международном расследовании теракта в Кашмире. По его словам, важно установить виновных в трагедии, а не голословно обвинять пакистанскую сторону в случившемся.

Асиф подчеркнул, что пакистанская армия не планирует начинать военные действия против Индии. Однако он допустил, что эскалация конфликта приведет к обмену ядерными ударами.

Неизвестные в камуфляжной форме 22 апреля открыли стрельбу из автоматического оружия в популярном туристическом городе. В результате атаки погибли 26 человек (25 индийцев и 1 непалец), множество людей получили ранения. Нападавшие скрылись с места преступления. Индийские спецслужбы заявили, что располагают доказательствами участия пакистанской разведки ISI в организации этого теракта.