Врачи извлекли из лёгкого китаянки куриную кость

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В Китае у 22-летней жительницы провинции Гуандун в легких была обнаружена куриная кость, которая пробыла в организме девушки 14 лет.

Об этом сообщает портал Unilad. По его данным, в течении 14 лет студентка страдала от сильнейшего хронического кашля и сильнейшего потоотделения, вызванного гипергидрозом. Это заболевание лечится хирургическим путём.

Во время предоперационного обследования врачи с помощью компьютерной томографии обнаружили инородное тело в правом лёгком девушки. Когда его извлекли, оказалось, что это почерневшая куриная или утиная кость длиной около двух сантиметров.

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