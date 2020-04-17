Врачи извлекли из лёгкого китаянки куриную кость

В Китае у 22-летней жительницы провинции Гуандун в легких была обнаружена куриная кость, которая пробыла в организме девушки 14 лет.
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Во время предоперационного обследования врачи с помощью компьютерной томографии обнаружили инородное тело в правом лёгком девушки. Когда его извлекли, оказалось, что это почерневшая куриная или утиная кость длиной около двух сантиметров.
Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер заявил, что у больных коронавирусом наблюдается поражение стенок сосудов и клеток крови, а лёгкие не являются мишенью болезни номер один.
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