Впервые за два дня поисков после землетрясений в Японии нашли выжившего NHK: в Японии спустя 120 часов после землетрясений под завалами нашли выжившего

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

В Японии спасатели обнаружили выжившего человека, который провел более 120 часов под обломками своего жилища, рухнувшего после серии мощных землетрясений, сообщил телеканал NHK. Это первый с 4 января живой человек, которого удалось обнаружить под завалами. Возраст и пол не указываются, однако подчеркивается, что спасатели подтвердили наличие у него пульса.

Предыдущий раз живого человека экстренным службам Японии удалось найти 4 января. Это была пожилая женщина, которая провела под обломками собственного дома более 72 часов.

По состоянию на день субботы, 6 января, количество жертв увеличилось до 126. Число травмированных составляет 516 человек, 222 человека числятся пропавшими без вести. Власти предупредили граждан о возможных афтершоках.

Самый серьезный ущерб землетрясения нанесли префектуре Исикава, где было разрушено свыше 250 домов, а спровоцированные катаклизмом пожары уничтожили порядка 300 построек. В регионе по-прежнему наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, также сообщается о проблемах с топливом.

Череда мощных землетрясений в Японии началась 1 января. Наиболее сильные подземные толчки ощущались в Токио, Осаке и Киото. Магнитуда сейсмособытия составила 5,6 и 7.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясениями. Между странами отсутствуют дипломатические отношения.