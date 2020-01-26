https://static.news.ru/photo/ac437c28-3ffe-11ea-a91c-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Pyeongyang Press Corps/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике вместе со своей тётей Ким Гён Хи. Когда-то женщина являлась крайне влиятельным человеком в стране. В 2010 году она получила звание генерала. Спустя три года её мужа казнили за попытку государственного переворота.

Лидер Северной Кореи появился вместе с тётей на праздничном концерте в честь лунного Нового года. На снимках, сделанных сотрудниками северокорейского Центрального телеграфного агентства, видно, что Ким Гён Хи сидит в зале через одно место от племянника рядом с Ри Соль Чжу — женой Ким Чен Ына.

В сообщении агентства имя тёти лидера КНДР в перечне важнейших гостей концерта стоит на четвёртом месте. Первые два занимают её племянник с женой, а после них идёт председатель Верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с днём рождения. Первый замглавы МИД КНДР Ким Ке Гван заявил, что это не станет поводом для радости и возвращения к диалогу с Вашингтоном.