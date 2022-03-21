Возвращение в прошлое: Россия не будет обсуждать мирный договор с Японией

МИД РФ 21 марта выступил с жёстким заявлением в отношении Японии, объявив, что, по сути, прекращает всякие попытки развивать отношения с одной из самых сильных экономик мира. Таким образом, отношения между двумя странами, которые выстраивались последние годы, откатываются на десятилетия назад.

В частности, в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что «российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Напомним, ещё недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл отсутствие между двумя странами мирного договора абсурдной ситуацией.

Также, отмечено в документе, «принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегчённых посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года».

И, наконец, в том же заявлении отмечается, что «российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах».

Плюс к этому Япония будет заблокирована Москвой в качестве партнёра Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Как отмечено в заявлении МИД РФ, «вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства».

Ранее Токио ввёл ряд санкций в отношении России, в частности против первых лиц РФ, в числе которых президент России Владимир Путин, министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, секретарь Совбеза Николай Патрушев, заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов. Под ограничения попали также некоторые российские ведомства, в их числе ФСБ и СВР, ряд организаций и компаний. В том числе были заморожены активы четырех российских банков. Кроме того, под персональными санкциями оказались миллиардер и сенатор Сулейман Керимов, бывшая супруга главы «Роснефти» Марина Сечина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кроме того, были введены ограничения на экспорт из Японии в РФ порядка 300 видов продукции, в том числе полупроводников. Помимо этого, Токио лишил Россию в рамках ВТО статуса «наиболее благоприятствуемой нации», которым Россия пользовалась с 2012 года. Это приведёт к повышению тарифов на российскую продукцию в Японии.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров Сергей Булкин/NEWS.ru

Таким образом, отношения России и Токио, которые в предыдущие годы развивались довольно успешно (хотя и не без сложностей), оказались отброшены практически во времена холодной войны. По всей видимости, подобная позиция не принесёт выгоды ни одной из сторон.

Мирный договор по сути не обсуждался уже года два, однако в остальном отношения могут стать ещё хуже, считает бывший посол России в Японии, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.

Хотя японская сторона сильно зависит от российских энергоносителей, сейчас в Токио обсуждается возможность замены на поставки из других стран (согласно информации Минфина Японии, в 2021 году на долю России приходилось 9% от общего объёма японского импорта СПГ в размере 74,32 млн тонн, а также 4% от общего объёма импорта сырой нефти в размере 2,48 млн баррелей в сутки. — NEWS.ru). Хотя в таком случае японцам придётся покупать энергоносители по спотовым ценам, то есть дороже, но они готовы на это пойти. При этом 85% населения, согласно опросам новостного агентства Kyodo, поддерживают подобную политику правительства, — подчеркнул Панов.

Кроме того, может быть прекращён или сведён до минимума приём в японские вузы студентов из России, отметил эксперт.