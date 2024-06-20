Москва и Ханой могут вернуться к переговорам по теме строительства атомной электростанции во Вьетнаме, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, в настоящий момент вьетнамские власти не рассматривают этот вопрос, но вскоре это может измениться, передает РИА Новости.
Думаю, что не за горами возобновление наших переговоров о строительстве атомных энергетических мощностей, — сказал Лихачев.
По его словам, Ханой учитывает «зеленую» повестку и необходимость перехода к экологически чистым источникам энергии. В этой связи строительство в стране АЭС становится более реальным.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме. По словам главы государства, компания «Русгидро» также заинтересована принять участие в реконструкции и увеличении мощности гидроузлов на вьетнамских реках.
До этого российский лидер заявлял в интервью изданию «Нян зан», что Москва надеется, что вьетнамские инвесторы будут активнее проявлять себя на российском рынке и использовать все имеющиеся для этого возможности. Глава государства подчеркнул, что страны продолжат строить двусторонние отношения и развивать сотрудничество.