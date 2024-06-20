«Возобновление не за горами»: Россия может построить АЭС во Вьетнаме Лихачев: Москва и Ханой могут вернуться к теме строительства АЭС во Вьетнаме

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006

Москва и Ханой могут вернуться к переговорам по теме строительства атомной электростанции во Вьетнаме, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, в настоящий момент вьетнамские власти не рассматривают этот вопрос, но вскоре это может измениться, передает РИА Новости.

Думаю, что не за горами возобновление наших переговоров о строительстве атомных энергетических мощностей, — сказал Лихачев.

По его словам, Ханой учитывает «зеленую» повестку и необходимость перехода к экологически чистым источникам энергии. В этой связи строительство в стране АЭС становится более реальным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме. По словам главы государства, компания «Русгидро» также заинтересована принять участие в реконструкции и увеличении мощности гидроузлов на вьетнамских реках.

До этого российский лидер заявлял в интервью изданию «Нян зан», что Москва надеется, что вьетнамские инвесторы будут активнее проявлять себя на российском рынке и использовать все имеющиеся для этого возможности. Глава государства подчеркнул, что страны продолжат строить двусторонние отношения и развивать сотрудничество.