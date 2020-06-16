Воздушный шар с белым крестом в небе встревожил жителей Японии

https://static.news.ru/photo/8ad5967c-b068-11ea-84aa-fa163e074e61_660.jpg Хонсю Фото: Li Gang/Xinhua/Global Look Press

В Японии неизвестные запустили в небо воздушный шар с прицепленным к нему белым крестом. Непонятный объект напугал жителей северо-восточного побережья японского острова Хонсю.

Первыми шар заметили над городом Сендай — административным центром провинции Мияги. Встревоженные местные жители начали звонить в полицию и выкладывать изображение шара в соцсетях. Полиция по тревоге подняла в воздух вертолёт. Стражи порядка установили, что диаметр шара составляет примерно пять метров, а сам он летит в воздухе на высоте около 1500 м.

К шару прикреплены два пропеллера и крест, который, по мнению полицейских, может быть антенной. Местное метеорологическое управление, военные и другие ведомства уже заявили, что не имеют никакого отношения к шару. Тем временем, как отмечает ТАСС, запуск подобных объектов в Японии запрещён в районе аэропортов и мест жилой застройки. Пока полиция следит за перемещениями шара и не предпринимает попыток сбить его.

Как писал NEWS.ru, ранее пилот из подмосковного Серпухова необычным способом напомнил жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавируса. Он вывел в небе надпись «Береги себя — оставайся дома».