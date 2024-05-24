Востоковед раскрыла выгоду Китая от конфронтации с Тайванем Востоковед Варфаловская: Китай сделал Тайвань своим маркетинговым инструментом

Фото: Gao Guojing/XinHua/Global Look Press

Нынешние отношения Китая с Тайванем выгодны Пекину, таким мнением с NEWS.ru поделилась ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Розалия Варфаловская. Она считает, что власти КНР превратили остров в свой маркетинговый инструмент.

Тайваню разрешается иметь свое правительство и действовать как отдельное государство, но с юридической точки зрения он по-прежнему считается частью Китая. Эта стратегия позволяет Китаю контролировать Тайвань, не прибегая к прямому военному вмешательству, — сказала специалист.

Варфаловская сомневается, что очередное обострение отношений между Пекином и Тайбэем выльется в полноценный вооруженный конфликт. Эксперт напоминает, что между сторонами до сих пор есть торговые связи.

Тайвань заинтересован в отношениях с Китаем, поскольку обе стороны торгуют друг с другом. С другой стороны, и Китай заинтересован, что США вооружают Тайвань для защиты острова. Китай может знать, какое оружие им поставляется. В целом риторика о независимости Тайваня служит политическим инструментом, — уверена востоковед.

Народно-освободительная армия Китая 23 мая дала старт военным учениям «Совместный меч — 2024А» в районе Тайваня. В рамках маневров ВВС КНР задействовали несколько бомбардировщиков для имитации ударов по целям вблизи острова. Отмечается, что воздушные суда выполняли задачи в координации с кораблями ВМС и мобильными подразделениями берегового наведения.