Востоковед предсказал дату начала военной операции КНР на Тайване Востоковед Вавилов: военная операция КНР на Тайване может начаться с ноября по конец февраля

Фото: Yin-Shan Chiang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог и востоковед Николай Вавилов заявил, что военная операция КНР на Тайване может начаться с ноября по конец февраля или с середины марта по апрель следующего года, передает ИА SM.News. Эксперт отметил, что погодные условия играют важную роль в выборе момента для начала вторжения. По его словам, вести боевые действия в данном регионе летом было бы тяжело.

Самое хорошее время — это сейчас. Тепло, еще не холодно по нашим меркам. Начать операцию очень удобно сейчас. И, соответственно, снова они начнутся в апреле-мае. То есть вот-вот сейчас и до мая — очень хорошее время для начала операции. Да, на Новый год китайский никто, скорее всего, не будет проводить никаких мероприятий. <...> Летом это уже сложно будет проводить. Погодные условия — это критически важно, — отметил Вавилов.

Политолог отметил, что в октябре закончились муссоны — потоки ветра от тропиков к экватору. Это открыло окно для проведения военных действий, чем, к примеру, воспользовалась Япония, начав масштабные военно-морские учения с США. Вавилов уточнил, что Китаю было бы удобно начать операцию на Тайване в ближайшее время.

Вавилов ранее рассказал, что вторжение Китая на Тайвань может нанести ущерб России, поскольку через КНР в страну поступает две трети грузов. По его словам, конфликт на острове может спровоцировать дефицит многих товаров или как минимум рост цен на них. Помимо того, удар будет нанесен китайской, а также в целом мировой экономике.

До этого политолог Леонид Ковачич заявил, что Китай не исключает силовой сценарий решения тайваньского вопроса, но прибегнет к нему только в случае вмешательства внешних сил. Пока неясно, какие именно факторы подтолкнут Пекин к вторжению, но все может измениться в случае принятия Конгрессом США «Акта об отношениях с Тайванем — 2022», который подразумевает большее включение острова в международные процессы и организации, рассказал эксперт. По его мнению, это может быть воспринято Китаем как повод для военного вторжения на Тайвань.