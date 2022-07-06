Востоковед ответил на вопрос о военном конфликте с Японией из-за Курил Востоковед Нелидов: Япония не собирается нападать на Россию из-за Курильских островов

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Япония не собирается нападать на Россию и провоцировать военный конфликт, чтобы вернуть себе контроль над грядой Курильских островов, считает востоковед Владимир Нелидов. Он убежден, что вопрос о принадлежности Курил является «конфликтом ценностей» для Токио, пишет «ПолитЭксперт».

Он считает — если Россия добьется своей цели, то это разрушит все правила, на которых в какой-то степени строится безопасность самой Японии. Это конфликт ценностей для государства. Но это все равно не значит, что Япония собирается восстанавливать свою империю, собирается напасть на Россию, чтобы вернуть острова, — подчеркнул Нелидов.

По его мнению, Токио хочет вернуть себе контроль над некоторой частью российских островов, несмотря на жесткую позицию Москвы по этому вопросу. Востоковед убежден, что в данный момент Япония готовится к военному противостоянию с Китаем за спорные острова Сенкаку. Нелидов уточнил: Токио боится вооруженного вторжения Пекина на эти территории.

Ранее представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что Россия лишит Японию права отлавливать рыбу в районе Курильских островов. Причиной такого решения послужил отказ Токио платить соответствующую квоту.