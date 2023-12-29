Востоковед объяснил назначение адмирала на пост министра обороны Китая Востоковед Лукин: Пекин ожидает угроз с моря и назначил адмирала Дуна главой МО

Фото: Wang Ye/Xinhua/Global Look Press

Назначение адмирала Дун Цзюня на пост министра обороны означает, что главные вызовы руководство Китая ожидает со стороны моря, сказал NEWS.ru профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин. По словам востоковеда, Тайвань станет ключевой точкой в этом отношении.

Назначение означает еще большую ориентацию китайской армии на развитие флота. Основные вызовы для КНР будут со стороны моря — прежде всего имеется в виду тайваньский вопрос. Впрочем, ВМФ в Китае и раньше придавалось большое значение. Так, существенная часть бюджета шла на развитие флота, а не на другие рода войск, — заявил Лукин.

Востоковед отметил, что назначение адмирала на пост главы Минобороны не обязательно предвещает десантную операцию на острове Тайвань. Напряжение в регионе было и сильнее, подчеркнул он.

Тот факт, что адмирал Дун Цзюнь стал министром, не говорит о том, что Китай планирует военную операцию против Тайваня. В плане военной напряженности в регионе бывали времена и похуже. К тому же, Министерство обороны в Китае — это орган власти, занятый в основном развитием международных связей. А фактическое руководство армии сосредоточено в Центральном военном совете, — пояснил Лукин.

Профессор также усомнился, что назначение Дуна на этот пост можно расценивать как особый жест в адрес Москвы. По мнению востоковеда, связи нового министра с российским главой Минобороны Сергеем Шойгу вряд ли играли большую роль в принятии решения о назначении.

Сомневаюсь, что это решение было вызвано тем, что Китай хочет продемонстрировать что-либо России. Да, наши страны сближаются, но у КНР свои интересы, — добавил Лукин.

Сегодня, в пятницу, новым министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь. За его кандидатуру проголосовал постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. До этого Дун занимал пост главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии КНР. В этом качестве он осенью 2021 года принимал участие в переговорах Москвы и Пекина, в которых участвовал министр обороны РФ Сергей Шойгу.