Востоковед обрисовал последствия взаимных ударов Ирана и Пакистана Востоковед Гущин: конфликт между Ираном и Пакистаном не получит продолжения

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракетные удары, которыми обменялись между собой Иран и Пакистан, не разовьются в конфликт между странами, считает политолог, востоковед Олег Гущин. В беседе с «360» он подчеркнул, что эскалация напряженности невыгодна обеим сторонам, у которых нет претензий друг к другу.

Расшириться этот конфликт не может, потому что Пакистан — ядерная держава, а Иран близок к этому статусу. И там, и там достаточно нормальные правительства, поэтому они этот конфликт быстро купируют, — пояснил эксперт.

Он добавил, что ни Иран, ни Пакистан не хотят наживать себе дополнительных врагов. Главным соперником Ирана являются США, а Пакистана — Индия.

По словам эксперта, Иран нанес ракетный удар по базе террористической организации «Джейш аль-Адль» в приграничном районе Белуджистан. Как подчеркнул Гущин, живущий в этой провинции народ белуджи фактически считается иранским, но не относит себя ни к одной из стран.

Они недовольны всяким правительством, хоть каким. Как и в каждой мусульманской стране, там большое количество молодых и малограмотных парней, из которых легко сколотить банды. <...> Скорее всего, какая-то из этих групп совершала вылазки на территорию Ирана, — заявил Гущин.

Иран обстрелял ракетами территорию пакистанской провинции Белуджистан 16 января. Пакистан через несколько дней нанес ответные удары по иранской территории под предлогом уничтожения антипакистанских боевиков.