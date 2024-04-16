Востоковед оценила идею провести мирную конференцию РФ и Украины в Китае Китаист Варфаловская: у конференции по Украине в Китае были преимущества для РФ

Фото: Kremlin.ru

Си Цзиньпин

Идея главы КНР Си Цзиньпина провести мирную конференцию между Россией и Украиной имела для Москвы свои преимущества, рассказала NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Розалия Варфаловская. По ее словам, в переговорах в китайском формате могли принять участие делегаты из РФ.

Организация мирной конференции была предметом обсуждения между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И. Так что нынешнее предложение, высказанное Си Цзиньпином, можно считать серьезным. Да, у этой идеи есть альтернатива — проведение мирной конференции в Швейцарии, но она пройдет без участия РФ, в отличие от китайского формата, — заявила Варфаловская.

Однако и в Швейцарии Китай, который всегда выступал за мирное урегулирование конфликта, может поддержать Россию и выступить против «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, считает эксперт.

Возможно, Китай станет посредником в переговорах. Это может также произойти на полях форумов БРИКС и ШОС в этом году, которые пройдут в России и Казахстане. Китай выделяется тем, что прикладывает все возможные свои ресурсы: дипломатические, экономические и прочие для достижения мирного урегулирования. Он показывает себя высоко в дипломатическом плане, так что это может произойти, — сказала Варфаловская.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал к разрешению украинского кризиса за счет проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев. По его мнению, диалог возможен лишь при равноправном участии всех сторон в обсуждении мирных инициатив.