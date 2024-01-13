Восемь человек пропали без вести в недрах обвалившейся шахты в Китае Восемь человек пропали без вести при аварии в шахте в городе Пиндиншань

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Восемь человек считаются пропавшими без вести в результате аварии, произошедшей на угольной шахте в городе Пиндиншань (провинция Хэнань) в центральной части КНР, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти. Там отметили, что спасательные работы продолжаются, ответственные работники шахтоуправления задержаны полицией.

По последним данным городского управления по чрезвычайным ситуациям, число погибших осталось неизменным — восемь человек. Все остальные люди спасены.

Ранее сообщалось, что в Китае восемь человек погибли в результате аварии на угольной шахте в провинции Хэнань в центральной части страны. Сразу после аварии 15 человек числились пропавшими без вести. Спасателям быстро удалось установить контакт с 22 шахтерами, которые находились под завалами. По предварительным данным, причиной стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы, ЧП произошло около 14:00 (09:00 мск).

В ноябре в Китае по меньшей мере 11 человек погибли при аварии на шахте в городе Шуанъян провинции Хэйлунцзян. По данным следствия, в месте, где находились рабочие, обрушился потолок. ЧП произошло на шахте, принадлежащей компании Longmei Shuangyashan Mining.