Восемь человек погибли при аварии на шахте в Китае

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В Китае восемь человек погибли в результате аварии на угольной шахте в провинции Хэнань в центральной части страны, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

Спасателям удалось установить контакт с 22 шахтерами, которые остаются под завалами. По информации агентства, ЧП произошло около 14:00 (09:00 мск) в городе Пиндиншань. По предварительным данным, причиной стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы. Спасательная операция продолжается. Детали инцидента выясняются.

В ноябре в Китае по меньшей мере 11 человек погибли при аварии на шахте в городе Шуанъян провинции Хэйлунцзян. По данным следствия, в месте, где находились рабочие, обрушился потолок. ЧП произошло на шахте, принадлежащей компании Longmei Shuangyashan Mining.

В декабре другая авария на китайской шахте Куньюань в городе Цзиси провинции Хэйлунцзян унесла жизни 12 горняков. Рабочие погибли в результате взрыва в наклонном штреке, по факту произошедшего было начато расследование.

Также в конце октября в Казахстане в результате взрыва на шахте имени Костенко погибли по меньшей мере 20 человек. Местные власти сообщали о госпитализации 18 шахтеров.