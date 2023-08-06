«Вокруг был ад»: выжившая из Хиросимы раскрыла жуткие детали атомной атаки Выжившая после атаки на Хиросиму японка сравнила с адом последствия сброса атомной бомбы

Фото: Keystone Pictures Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хиросима, город, пострадавший от атомной бомбардировки США в 1945 году

Сброс атомной бомбы на Хиросиму в 1945 году привел к катастрофическим последствиям, рассказала в комментарии NEWS.ru выжившая после атаки японка Митико Кодама. По словам женщины, школа, в которой она училась до переезда, была полностью уничтожена со всеми, кто находился в здании. Те события Митико Кодама сравнила с адом.

Мне было семь лет, когда взорвалась атомная бомба в Хиросиме. Я была в школе, небольшом деревянном здании в центре города, когда это произошло. Помню, что отец забрал меня из школы пораньше, и пока мы добирались домой, вокруг был ад. Я видела людей с обожженной кожей, людей с вываливающимися глазами, людей с торчащими наружу внутренними органами, матерей, держащих на руках обугленных младенцев, — рассказала японка.

По словам Кодамы, она и сама могла не пережить ту атаку. Дом, в котором жила ее семья до переезда, находился практически в эпицентре взрыва. При этом ее старая школа располагалась в 350 метрах от мемориала «Атомный купол», где прежде находилось здание городской торгово-промышленной палаты.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш в своей речи к годовщине ядерной атаки на Хиросиму, ни разу не упомянул, что бомбу сбросили Соединенные Штаты. При этом в организации напомнили о важности ядерного разоружения.