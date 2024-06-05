Военный истребитель разбился в Индии NDTV: в Индии потерпел крушение истребитель Су-30МКИ

Фото: Kashif Masood/Global Look Press

Истребитель Су-30 МКИ ВВС Индии потерпел крушение в штате Махараштра на западе страны, передает телеканал NDTV. Оба пилота успели катапультироваться, но получили травмы.

По данным правоохранителей, машина упала в поле недалеко от села Ширасгаон и загорелась. На место крушения прибыли полиция и экстренные службы. Известно, что в настоящее время самолет не находится на вооружении ВВС Индии.

Самолет вылетел из Озара в Махараштре и находился на испытательном полете после капитального ремонта в компании Hindustan Aeronautics Limited, — рассказал собеседник телеканала.

Ранее американский истребитель F-16 Fighting Falcon, находящийся на вооружении Военно-воздушных сил США, потерпел крушение рядом с авиабазой Холломан в штате Нью-Мексико. Пилоту также удалось катапультироваться, его госпитализировали. Крушение произошло недалеко от национального парка «Уайт Сэндс», некоторые его части были закрыты для посещения, быстро приехали экстренные службы.

До этого четыре человека погибли в результате падения самолета близ побережья Флориды в США. Полицейское управление города Венис уточнило, что сначала были обнаружены тела двух мужчин 60 и 64 лет. В дальнейшем водолазы нашли тела двух женщин 57 и 68 лет, а также обломки легкомоторного самолета Piper PA-32.