Военный эксперт оценил вероятность войны между США и Китаем Военный эксперт Прохватилов: война между США и Китаем маловероятна

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Народно-освободительная армия Китая

Сейчас война между США и Китаем маловероятна, так как обе стороны опасаются подобного развития событий, однако военные учения Пекина в районах Тихого океана вокруг Тайваня могут быть своеобразной репетицией предстоящего сражения, предположил военный эксперт Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он считает, что прямое военное столкновение между США и Китаем возможно только в том случае, если руководство двух стран «сдвинется рассудком».

Учения могут быть репетиций вторжения Китая на Тайвань. Как говорится: «войны никто не ждал — война неизбежна», но сейчас она маловероятна, потому что США, Китай и Тайвань опасаются этого. Подобное возможно, если в Вашингтоне и Пекине руководство сдвинется рассудком, — высказался Прохватилов.

При этом он уточнил, что США не станут провоцировать конфликт вокруг Тайваня, потому что китайская авиация и флот сильнее американской. По мнению военного эксперта, перевес азиатского государства в этом аспекте выглядит достаточно значительным, чтобы Вашингтон и Тайвань не провоцировали военное столкновение в регионе.

Ранее Китай начал трехдневные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Сообщается, что они пройдут в шести акваториях вокруг острова. Как следует из сообщения китайской газеты, на учениях будет применяться новая дальнобойная артиллерия, а китайские военнослужащие задействуют гиперзвуковую ракету DF-17, которую также называют «убийцей авианосцев» из-за способности разгоняться до сверхзвуковой скорости, что «не оставляет противнику шанса на перехват».