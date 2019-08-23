https://static.news.ru/photo/4b067396-c6fc-11e9-8368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dong-Min Jang/Global Look Press

Правительство Японии выразило дипломатический протест властям Южной Кореи из-за учений Военно-морских сил (ВМС) республики у спорных островов Такэсима.

По данным агентства Kyodo, сообщение которого приводит «Интерфакс» , в Токио подчеркнули, что данная территория является уникальной для Японии, поэтому никакие учения там проводиться не могут.

Вместе с тем южнокорейское агентство Yonhap ранее оповестило о проведении двухдневных военных учений в районе островов, которые в республике называют Токто.

При этом в Сеуле объяснили необходимость военных учений посягательствами Токио на спорные острова.

Учения по обороне территории Восточного (Японского) моря, чтобы ещё больше укрепить свою решимость защищать территории страны, включая Токто, — говорится в сообщении представителя ВМС Южной Кореи.

Ранее News.ru писал о том, что официальный Токио выразил протест Сеулу в связи с нахождением в районе спорных островов Такэсима (Токто) в Японском море южнокорейского исследовательского судна. Страна восходящего солнца утверждает, что включённые в состав Японской Империи в 1905 году острова незаконно оккупированы Южной Кореей.