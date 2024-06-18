Военнослужащие КНДР получили ранения на границе с Южной Кореей Yonhap: северокорейские военные получили ранения на границе с Южной Кореей

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Военнослужащие КНДР получили ранения на границе с Южной Кореей в демилитаризованной зоне, сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских войск. По данным издания, травмы военнослужащие могли получить во время выполнения неких работ.

Похоже, что северокорейские военные выполняют работу неразумным образом. Много потерь происходит из-за наземных мин <...> при работах в прифронтовой зоне, — отметил представитель Вооруженных сил Южной Кореи.

В армии Южной Кореи считают, что КНДР мобилизовала несколько тысяч работников для строительства вдоль границы. Как предполагается, они могут минировать территории и возводить защитные сооружения.

Ранее пресс-служба Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи сообщила, что южнокорейские военные сделали ряд предупредительных выстрелов в сторону солдат КНДР, нарушивших межкорейскую границу. Там отметили, что порядка 20 северян пересекли демаркационную линию, вероятнее всего, по ошибке. Этот участок демилитаризованной зоны порос кустарником и травой, пояснили в командовании. Из-за растительности пограничные знаки трудно разглядеть.